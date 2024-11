Em cenário de filme, Lady Gaga e Ricky Martin confirmam presença no último ato de campanha de Kamala Harris

O último ato de campanha de Kamala Harris está marcado para a tarde desta segunda-feira (4), na Filadélfia. O local escolhido é o cenário do filme Rocky, um lutador. A escadaria subida por Sylvester Stallone no filme de 1976 tem uma estátua do personagem, mas abriga também o Museu de Arte da Filadélfia. Na agenda, a confirmação de nomes como Lady Gaga, que postou em suas redes sociais um vídeo dizendo "vejo vocês na Pensilvânia". Ainda há, compromisso aos convidados, informação da presença de Oprah, Ricky Martin e outros artistas famosos.