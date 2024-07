Com apresentação de Rodrigo Adams e Carol Sanches, estreia o programa "Desperta Show"

O programa Despertador, que anima as manhãs da audiência da Rádio Atlântida (94.3 FM), com apresentação de Rodrigo Adams e Carol Sanches, agora ganha uma extensão nas plataformas digitais: a partir desta segunda-feira (22), ao meio-dia, o Desperta Show estreia com notícias engraçadas, dicas e histórias do público no canal de Lives Atlântida no YouTube.