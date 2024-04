A nova novela das seis da Globo, que estreia em 15 de abril, e um clássico da música brasileira têm o mesmo nome: No Rancho Fundo. Mas uma versão revisitada da canção, sucesso de Ary Barroso (1903 — 1964) e Lamartine Babo (1904 —1963), será o tema de abertura da trama, com as interpretações de Elba Ramalho e Natascha Falcão. O anúncio, em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (1º), foi feito pelo diretor artístico Allan Fiterman.