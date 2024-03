Em menos de um mês, estreia No Rancho Fundo, a nova novela das seis da Globo. A história se passa no Sertão e conta os encontros e desencontros amorosos da protagonista Quinota (Larissa Bocchino), ingênua filha dos personagens Zefa (Andrea Beltrão) e Tico Leonel (Alexandre Nero). Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a trama vai substituir Elas por Elas a partir de 15 de abril.