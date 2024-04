O baiano Davi tornou-se o campeão do BBB 24, na terça-feira (16), com 60,52% dos votos do público, o gaúcho Matteus ficou na segunda colocação, com 24,50%%, e a amazonense Isabelle conquistou o terceiro lugar, com 14,98%. Apesar de os percentuais e as premiações serem bem diferentes (Davi levou para casa R$ 2,92 milhões, Matteus, R$ 150 mil, Isabelle R$ 50 mil), o Top 3 do reality show tem algo em comum: a fé no está por vir.