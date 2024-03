Luan Santana vai celebrar 33 anos na próxima quarta-feira (13), mas o presente do astrólogo das celebridades Ricardo Muri já chegou! Segundo ele — que lá em outubro de 2020 acertou a previsão sobre a retomada do namoro do sertanejo com Jade Magalhães — o meteoro da paixão será papai ainda neste ano.