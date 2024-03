Depois de uma pausa de cinco anos na carreira, muito mistério e algumas provocações em torno da reconciliação da dupla, Victor & Leo retornam aos palcos e, no dia 23 de março, no MorumBIS (dentro do Estádio do Morumbi), em São Paulo, gravarão um novo DVD, relembrando os maiores sucessos com nova roupagem e seis faixas inéditas. Os irmãos mineiros anunciaram a retomada da parceria em setembro de 2023.