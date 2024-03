A interação pelo Instagram entre Leticia Spiller e Nizam, quarto eliminado do BBB 24, chamou a atenção dos seguidores de ambos nas redes sociais, que levantaram suposições sobre um possível affair. No Carnaval deste ano, os dois frequentaram o mesmo camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Por lá, até rolou um clique juntinhos.