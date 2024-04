Para a edição de 2025, as inscrições para o Big Brother Brasil serão feitas em dupla, e Gil do Vigor já sonhou, no ano passado, com a novidade anunciada pela Globo na quinta-feira (28). O ex-BBB contou, em seu perfil no Instagram, que teve um sonho semelhante à dinâmica: que entrava na atração com a mãe, Jacira.