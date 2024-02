O Menos É Mais chegou para representar os pagodeiros na noite desta sexta-feira (2) no Planeta Atlântida. Os músicos de Brasília se apresentaram pela primeira vez no festival e chegaram entoando hits, como Lapada Dela. Tive a oportunidade de conversar com os guris no camarim e descobrir o que mais gostam de fazer quando estão no Rio Grande do Sul! Confira o papo no vídeo acima.