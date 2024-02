Pela primeira vez, a TV Globo exibe os melhores momentos do Planeta Atlântida. A transmissão ocorrerá no domingo (4), após o Big Brother Brasil, e será comandada por Ana Clara. A apresentadora conheceu o festival nesta sexta-feira (2) e falou sobre as expectativas com os shows e sua passagem pelo BBB 18, é claro! Assista ao vídeo acima.