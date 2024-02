A partir desta sexta (9), até a próxima terça-feira (13), o Carnaval toma conta do Brasil e da programação da Globo. Sob o comando de Milton Cunha, Alex Escobar e da porto-alegrense Karine Alves, com comentários de Ailton Graça e Alemão do Cavaco em São Paulo, e do sambista Pretinho da Serrinha e do jornalista Leonardo Bruno no Rio de Janeiro, o público acompanha todos os detalhes das apresentações das 14 agremiações do Grupo Especial de São Paulo no Anhembi e das 12 escolas do Rio de Janeiro na Sapucaí.