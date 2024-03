Xamã, no ar como o Damião em Renascer, lança a versão da clássica canção Quando a Gente Ama. A música de Arnaldo Saccomani (1949 — 2020), que virou hit em ritmo de pagode nos anos 1990, foi repaginada pelo artista e ganhou um toque contemporâneo com elementos do rap romântico e novas rimas. O áudio já está disponível em todas as plataformas digitais, e o clipe poderá ser visto no canal oficial do rapper no YouTube nesta sexta-feira (1), ao meio-dia.