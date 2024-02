Dona de Erro Gostoso, um dos hits mais que conhecidos do Brasil, Simone Mendes lança nas plataformas digitais, nesta quinta-feira (29), às 21h, seu novo projeto audiovisual: Cantando Sua História, gravado no fim do ano passado, em Fortaleza, no Ceará. Na semana passada, a artista encerrou a primeira turnê internacional solo, que passou por Inglaterra, Irlanda, Suíça e Portugal, onde foi premiada com o disco de platina.