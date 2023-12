Influenciadora digital há 10 anos e dona de uma marca de roupas, Bianca Petry também se dedica à moda sustentável. Com mais de 315 mil seguidores em seu perfil no Instagram, a gaúcha — que é casada com o jogador de futebol Andrigo Araujo, cria das categorias de base do Internacional que, hoje, atua no time chinês Chengdu Rongcheng —promove, neste sábado (9), a quarta edição de seu Bazar de Natal em Porto Alegre. A entrada ocorre mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas para a população da cidade de Estrela, no Vale do Taquari, onde a família do casal reside, e que foi fortemente afetada pelas chuvas nos últimos meses.