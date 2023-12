As gravações da comédia romântica Família É Tudo, novela da Globo que substituirá Fuzuê na faixa das 19h, começaram neste final de dezembro em São Paulo. A história — criada e escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink — orbitará pelas alegrias, aventuras e conflitos que marcam as relações familiares. As primeiras sequências foram captadas em locais como o Museu do Ipiranga e a avenida Brigadeiro Faria Lima. A estreia está prevista para março de 2024.