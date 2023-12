Chitãozinho & Xororó deram início às comemorações de seus 50 anos de carreira em 2022 e seguem em ritmo de celebração: anunciaram turnê inédita e mundial, publicação de livros, gibi e, agora, o lançamento do vinho Ch&X Cabernet Franc 2020 (em parceria com as empresas My Winery e Single One). A edição limitada de 2.016 garrafas já está disponível para venda online, em opções de kits com taças e caixas personalizadas.