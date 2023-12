Dig Verardi, ator gaúcho e criador (ao lado da atriz Fernanda Fuchs) do perfil no Instagram @malhassaum, se mudou para o Rio de Janeiro após viralizar por lá com vídeos sobre o Carnaval carioca. Em passagem por Porto Alegre para curtir as festas de fim de ano ao lado da família, o comediante fala sobre a vida na Cidade Maravilhosa, a repercussão do espetáculo Uma Comédia Irreveréntchy — parceria com o músico e humorista Thom Verardi, que é seu primo — e as novas oportunidades na carreira.