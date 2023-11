A mente inquieta de Jair Kobe, criador do Guri de Uruguaiana, não para de criar. O personagem, que é sucesso de público nos palcos gaúchos há 22 anos, está à frente de diversos projetos: o podcast Matecast, mais uma temporada de seu espetáculo de Natal, inserção no cenário do stand-up comedy e, em breve, até um longa-metragem.