Projeto de pesca cooperativa entre pescadores e botos no Litoral Norte receberá R$ 950 mil nos próximos três anos

Com a retomada de investimento da Transpetro por meio de um convênio firmado com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Projeto Botos da Barra, do Rio Tramandaí, receberá R$ 950 mil nos próximos três anos. Realizada na região onde a companhia opera o Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra (Tedut), a iniciativa do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da UFRGS busca salvaguardar a pesca cooperativa entre pescadores e os botos-de-Lahille, uma espécie de golfinho ameaçada de extinção.