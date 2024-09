Atmosfera Notícia

Sem fumaça das queimadas, qualidade do ar no RS é considerada moderada

Nenhuma região do Estado foi classificada como insalubre neste domingo (29). Segundo a previsão do serviço do Copernicus, fumaça deve voltar a atingir os municípios gaúchos nesta segunda-feira (30)

29/09/2024 - 22h09min Atualizada em 29/09/2024 - 22h18min