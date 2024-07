Uma obra realizada pela Corsan aumentará para 75% o volume de esgoto tratado em Torres, no Litoral Norte. Atualmente, esse índice é de 65%. A ampliação da rede coletora de resíduos domésticos está em andamento no principal acesso ao município, na Avenida Castelo Branco, no bairro Engenho Velho. A instalação de 700 metros de galeria no local deve durar três semanas.