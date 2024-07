A enchente que deixou 180 mortos no Rio Grande do Sul colocou a situação do Guaíba no centro da preocupação de autoridades, pesquisadores e da população do Estado nos últimos meses. O cenário para o futuro também exige atenção: o aumento do nível do mar, a chance de seca e a salinização das águas da Lagoa dos Patos podem comprometer o abastecimento de água em Porto Alegre e na Região Metropolitana.