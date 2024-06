O fim de semana será de tempo firme e temperatura baixa no Rio Grande do Sul. No sábado (29), após um breve período de instabilidade que chegou com uma frente fria, ela se afasta do Estado e o sol volta a predominar em todas as regiões. Devido a uma massa de ar polar de características continentais, a temperatura fica reduzida, chegando a ficar negativa na Campanha, na Serra e no Sul.