A paisagem na minúscula ilha grega de Delos é de cartão postal: ruínas antigas às margens do azul de tirar o fôlego do Mar Egeu, rodeado de ilhotas rochosas e veleiros que navegam para Mykonos. Mas um drama silencioso está se desenvolvendo em suas margens devido à elevação do mar, que está derrubando as ruínas dessa cidade de 2 mil anos de antiguidade, reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco. O sítio arqueológico de Delos, ilha de arquipélago das Cícladas, pode se perder para sempre.