As novas atualizações da projeção meteorológica das próximas horas geraram clima de atenção para uma chuva que, a princípio, desviaria de boa parte do Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão, agora, é de que a instabilidade registrada na Serra Gaúcha estacione e gere acumulados de 30 a 50 milímetros de água, o que equivale a 20% a 35% do previsto para cair em todo o mês de maio no Estado.