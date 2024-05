O Rio Grande do Sul amanheceu com dois alertas de tempestade e chuva intensa, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (10). Os avisos abrangem dezenas de municípios gaúchos localizados no Sul, Centro, Fronteira Oeste, Região Metropolitana, Serra, Região dos Vales, Noroeste, Norte e Litoral Norte.