Prefeitura emite alerta meteorológico, mas descarta temporal para o horário do Gre-Nal

O aviso tem validade entre a tarde deste sábado até a madrugada de segunda-feira (10). Neste período, segundo o órgão, está prevista a formação e o deslocamento de uma frente fria, com chance de 40 milímetros de chuva. Apesar do alerta, não há previsão de temporal durante o Gre-Nal na Arena, às 17h45.

— Por volta das 19h, 19h30, teremos condições para pancadas isoladas de chuva devido à aproximação de uma frente fria, que vai encontrar um ar bastante quente e isso pode disparar alguma condição para uma pancada rápida e estritamente isolada. Chuva significativa mesmo será apenas no final da noite e madrugada. Então acreditamos que para o horário do jogo a situação seja tranquila — prevê Felipe Farias, meteorologista do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre.