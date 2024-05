A chuva que volta a Porto Alegre a partir desta quarta-feira (8) deve somar até domingo (12) 125 milímetros, superando a média para um mês de maio, de 113 milímetros, registrada de 1991 a 2020, de acordo com estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão também afirma que os 12 primeiros dias de maio deste ano devem acumular 333,1 milímetros, quase três vezes a média do mês.