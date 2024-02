O avanço de uma frente fria promete trazer alívio aos gaúchos, marcando o fim da onda de calor que bateu recordes de temperatura no Estado. O fenômeno traz chuva para toda metade norte do Rio Grande do Sul, com risco de fortes rajadas de vento e queda de granizo. A previsão indica que, a partir de quinta-feira (15), o tempo fique firme em todo Estado. O clima deve continuar ameno até o final de semana, quando a temperatura pode voltar a subir.