O fim de semana no litoral gaúcho será de tempo dividido. No sábado (17), o sol predomina no início do dia. Porém, a partir da tarde ocorre maior variação de nebulosidade. A chuva é passageira em todo o Litoral, ocorrendo na segunda metade do dia. Há previsão para rajadas de vento ao longo do dia de até 50km/h, principalmente no Litoral Sul. Isso ocorre devido a presença de uma área de alta pressão em alto-mar, causada por um ciclone subtropical que ganha força no litoral do sudeste do país. Confira mais detalhes sobre o tempo nessas regiões: