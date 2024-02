O The Nature Photography Contest, concurso de fotografia sobre natureza aberto para amadores e profissionais, tem um brasileiro entre os premiados. Márcio Cabral submeteu uma imagem do "chuveirinho" do Cerrado, apelido das plantas do gênero Paepalanthus, que apresentam hastes e flores brancas. A foto venceu a categoria de "Vida Vegetal", nesta que é a primeira edição da disputa.