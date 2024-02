Parece fake, mas não é: uma borboleta com o número 88 nas asas foi encontrada por um casal dentro de casa em Dois Irmãos, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O inseto pertence à espécie Diaethria clymena, conhecida justamente como "borboleta 88", e é comum em áreas de Mata Atlântica, como essa região do Rio Grande do Sul.