Nesta quinta-feira (14), a instabilidade predomina no Rio Grande do Sul. A previsão é de chuva mais frequente e intensa na Fronteira Oeste e de forma mais dispersa nas demais regiões. A exceção é o Litoral Norte, que terá tempo firme. Apesar da chuva, a temperatura no RS continua em ascensão até o próximo domingo (17). Na sexta-feira (15), o Estado deve registrar máxima de 41ºC.