O mundo pode ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5ºC em apenas sete anos se as emissões de CO2 (dióxido de carbono) continuarem a aumentar, alertou um grupo de cientistas nesta terça-feira (5), instando os países participantes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28) a "agir agora". O estudo do Global Carbon Project, apresentado na COP28, em Dubai, adverte que as emissões de CO2 provenientes do carvão, gás ou petróleo atingirão um novo recorde em 2023.