Descarte A cidade subterrânea do lixo: conheça o aterro para onde vão quase 40% dos resíduos produzidos no RS Os dejetos produzidos no Estado vão, em grande parte, para o mesmo lugar. Mas o aterro sanitário de Minas do Leão, o maior do sul do país, é bem diferente da imagem de um lixão como o conhecemos