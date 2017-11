Jefferson Botega / Agencia RBS

O céu retorna a abrir em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (6). Porém, apesar do sol e tempo firme, as temperaturas não ficam muito elevadas. Devido ao ar seco durante a madrugada, o amanhecer no Estado será frio. Mas, as máximas sobe rapidamente. Fará calor no Noroeste.

De acordo com a Somar Meteorologia, o RS sofre influência de uma massa de ar frio de alta pressão atmosférica. Há chance de chuva somente no nordeste gaúcho, com precipitações de forma fraca e isolada.

Em Porto Alegre, o céu ficará claro durante a manhã, porém a nebulosidade começa a aumentar na Capital no período da tarde. Os termômetros registrarão temperaturas entre 15ºC e 24ºC.

Já para o Estado, o frio da manhã ganha força em relação aos dias anteriores. A mínima no Rio Grande do Sul será de 9ºC em São José dos Ausentes. Já a máxima, de 27ºC, será marcada em Santo Augusto e Santa Rosa.

Previsão para os próximos dias

Na terça-feira (7), o tempo segue firme no Rio Grande do Sul. Devido a uma massa de ar frio, as temperaturas ficam agradáveis na maior parte do Estado, com exceção do Oeste, onde faz calor. Na serra gaúcha, o dia ainda começa com sensação de frio, mas no decorrer da tarde a sensação fica mais agradável.