Reprodução / Reprodução

Com conhecimento e uma pitada de humor, uma dupla de garis de Umuarama, no Paraná, lançou uma série de vídeos para explicar como fazer o descarte correto do lixo, principalmente dos materiais que podem causar danos aos trabalhadores, como vidros. Até o momento, Kennedy Danilo e Romildo Souza divulgaram três vídeos — o segundo, com mais visualizações, contava com mais de 10 mil compartilhamentos até o começo da tarde desta terça-feira (24).

A iniciativa, que surgiu após acidentes de trabalho, deu certo: eles recebem diversos elogios nas redes sociais e, atendendo a pedidos, criaram um canal no Youtube, o Diário de um Gari. A dupla dá dicas sobre como descartar cacos de vidro utilizando uma garrafa pet e pede para que as pessoas prestem atenção na separação de lixo orgânico e seco.

— É um serviço de utilidade pública que estamos fazendo (sobre os vídeos). Estamos muito felizes com a repercussão que estamos vendo. Já sentimos a melhora. Temos visto garrafinhas com vidro dentro. Isso é muito legal — afirma a dupla no vídeo.

A dupla também ressalta que sacolas de lixo colocadas em postes ou grades dificultam a retirada do material. Os cães que moram nas residências costumam tentar atacar os garis que se aproximam das cercas para recolher as sacolas. O ideal, segundo os profissionais, é colocar o material nas lixeiras no dia da coleta, porque animais de rua podem rasgar os sacos e espalhar comida pela rua, por exemplo.

Kennedy e Romildo relatam ainda suas experiências na profissão.