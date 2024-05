O Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, localizado em Lavras do Sul, recebe a 2ª edição do Universo Pecuária, evento que visa conectar, em um único lugar, o futuro do setor, oportunidades de negócios e alinhamento aos objetivos sustentáveis. A feira será realizada entre 7 e 11 de maio.