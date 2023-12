O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (Consema-RS) publicou em 5 de dezembro uma nova resolução que obriga a implementação de Sistemas de Logística Reversa (SLRs) por parte de empresas que vendem produtos em embalagens de papel, plástico, metal ou vidro dentro do Estado. Trata-se da resolução nº 500/2023.