Proibir redes sociais para crianças? Veja dicas para restringir uso de celular

Nesta quinta-feira (28), a Austrália se tornou o primeiro país a proibir que menores de 16 anos acessem redes sociais. Essa é uma das políticas mais duras do mundo quanto ao uso das plataformas por crianças e adolescentes. No Brasil, não existe uma lei específica proibindo ou limitando o acesso, mas há um projeto aprovado pela Comissão de Direito Digital do Senado que propõe estabelecer e ampliar ferramentas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet.