Mesmo com feriado e Planeta Atlântida, freeway deve ter movimento normal no final de semana

Freeway deve ter trânsito moderado no final de semana, prevê a CCR ViaSul. Ian Tâmbara / Agência RBS

Mesmo com o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre, e o Planeta Atlântida, em Xangri-lá, o movimento na freeway neste final de semana deve ficar dentro da normalidade para a época do ano. A previsão da CCR ViaSul foi divulgada nesta quinta-feira (30).

Conforme a concessionária, são aguardados 323 mil veículos na rodovia em ambos os sentidos de sexta-feira (31) a domingo (2). Na ida às praias, o dia de maior movimento deve ser na sexta, com 59,5 mil motoristas. O trânsito deve se intensificar a partir das 15h.

Já no sábado (1º), mais 45,3 mil condutores devem deixar a Região Metropolitana. O horário de maior movimento está previsto para a manhã, normalizando a partir das 12h. Os números são semelhantes aos registrados no último final de semana. Na sexta-feira passada (24), 58,5 mil carros trafegaram no sentido Capital-Litoral, enquanto 40,9 mil fizeram o mesmo trajeto no sábado (25).

No retorno a Porto Alegre, o domingo deve ser o dia de maior movimentação, com 61 mil veículos. Para evitar congestionamentos, a concessionária recomenda pegar a estrada antes das 12h. Na segunda-feira (3), são aguardados 54,1 mil condutores.

Segundo a CCR ViaSul, o fato de o feriado cair em um domingo deve fazer com que o fluxo seja menor do que em outros anos. O festival, mesmo atraindo mais pessoas ao Litoral, não deve gerar aumento do movimento na estrada, conforme a concessionária.

BR-386