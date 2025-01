Com missas e procissão, comemorações de Nossa Senhora dos Navegantes são iniciadas na Capital

As celebrações de Nossa Senhora dos Navegantes começaram neste domingo (19) com duas missas e uma procissão, em preparação à festa de 2 de fevereiro. Durante a caminhada entre o bairro Navegantes e o Centro Histórico de Porto Alegre, fiéis rezaram pela saúde, educação e pela recuperação do Rio Grande do Sul após a enchente de maio.

A solenidade iniciou às 7h, com uma missa no Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. A celebração contou com a presença de dezenas de fiéis. Alguns se acumulavam do lado de fora do espaço para conseguir participar do momento.

Depois, às 8h05min, a procissão saiu em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico. O percurso, de quase 10 quilômetros, tem o objetivo de levar a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes para o Santuário, onde poderá ser visitada diariamente pelos devotos. O trajeto, acompanhado por cantos e orações, durou duas horas.

— Rezamos pelo sistema de saúde de Porto Alegre, pelas crianças e adolescentes, pelas creches e escolas e pelas famílias. Quando entramos na Farrapos, rezamos por todo o problema que o Rio Grande do Sul teve com o alagamento de maio. Depois, perto da Voluntários, rezamos pelo sistema de segurança, para que a cidade seja um lugar mais seguro, com paz e tranquilidade para viver — relatou o pároco reitor do Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, Carlos José Feeburg.

Segundo Feeburg, mais de 1 mil pessoas participaram da caminhada. Ele conta que os fiéis lotavam duas quadras inteiras. Havia fiéis da Capital, da Região Metropolitana e de outras cidades do Rio Grande do Sul. Quando a imagem chegou ao Centro Histórico, às 10h15min, o Santuário de Nossa Senhora do Rosário já estava lotado de fiéis que aguardavam para receber a procissão. A segunda missa foi celebrada no local.

— Foi muito espiritual. Teve muita oração e alegria. Eu via entusiasmo nas pessoas. Fizemos um levantamento e havia pessoas que já fazem essa procissão há 70 anos — relata.

A festa, que tem apoio da prefeitura de Porto Alegre, tem como slogan 150 anos caminhando com Maria, Mãe da Esperança.

No Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, a programação contará com a novena preparatória, de 24 janeiro a 1º fevereiro, em dois horários: 12h15min e 19h. O primeiro horário, segundo Feeburg, foi escolhido para que os trabalhadores consigam participar do momento mesmo durante a semana. Na Igreja do Rosário, serão realizadas quatro missas diárias durante a novena.