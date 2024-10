A Justiça publicou nesta segunda-feira (22) o arquivamento do caso do acidente envolvendo um ônibus que deixou um morto e 17 feridos na zona norte de Porto Alegre em agosto de 2023. A decisão da Vara de Delitos de Trânsito do Foro Central da Comarca de Porto Alegre justifica que não houve indicativo de imprudência, imperícia ou negligência de outros envolvidos que tenham contribuído para o acidente.