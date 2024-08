São Leopoldo Notícia

Caminhonete fica destruída após colisão com caminhão na RS-240

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a batida ocorreu no km 4, no sentido Capital—Interior. Com lesões nas pernas e na cabeça, condutor do veículo foi levado para atendimento médico. A instituição afirma que ele está em estado estável e não corre risco de vida

09/08/2024 - 08h05min Atualizada em 09/08/2024 - 10h13min