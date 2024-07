Um homem morreu em um acidente de trânsito que envolveu dois carros na tarde deste sábado (6), na BR-116, em Dois Irmãos, no Vale do Sinos. A vítima conduzia um Renault Megane, que se envolveu em uma colisão frontal com um Toyota Bandeirantes, no km 224, por volta das 15h35min.