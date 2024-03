Dois jovens de 24 anos morreram em um acidente de trânsito em Dona Francisca, na região central do Estado, no fim da tarde desta quinta-feira (14). Eles estavam em uma moto que colidiu contra um caminhão no quilômetro 48 da RS-348. Conforme apurado pela reportagem, os jovens eram irmãos gêmeos e foram identificados como Renan e Régis Vargas Petterini.