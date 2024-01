A Polícia Civil investiga as circunstâncias responsabilidades em torno de um acidente de trânsito seguido da morte de um menino na noite do último domingo (28) em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Miguel Henrique Padilha dos Santos, dois anos, teria se engasgado, estava em crise convulsiva e era conduzido até o Hospital Municipal em um veículo da Brigada Militar, que capotou após uma colisão.