Após dar praia no primeiro dia do ano, com sol e temperatura elevada, boa parte dos motoristas pegou a estrada nesta terça-feira (2), repetindo o cenário de lentidão nas principais rodovias de saída do Litoral. Apesar do grande fluxo de veículos enfileirados nas estradas, a volta do feriadão de Ano-Novo não teve registro de maiores transtornos. Levantamentos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) não apontavam mortes até o fim da tarde desta terça.