O aumento no fluxo de veículos no Sul do RS devido ao alto número de pessoas que passam a virada de ano nas praias do Litoral Sul e retornam para suas casas após o feriado era esperado. Porém, o funcionamento das praças de pedágios da região foi motivo de reclamação dos motoristas que cruzavam a BR-392 e a BR-116 na noite de 1º de janeiro.